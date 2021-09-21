Сегодня в Украине на карантине находятся около 60 школ из более чем 14 000
Школы в Украине могут уйти на карантин, несмотря на вакцинацию учителей в достаточном количестве.
Такое предупреждение сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире передачи "Свобода слова на ICTV".
Если в одном классе заболел ребенок - то все в нем вынуждены будут уйти на карантин. Также "дистанционки" не избежать в школах и в тех случаях, если половина классов ушла на самоизоляцию.
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"Если есть инфицированный ребенок - класс идет на самоизоляцию. Если более 50% классов также пошли на самоизоляцию - это школа идет на самоизоляцию. Даже если будут вакцинированы педагоги. Таким образом мы сдержим распространение, не останавливая в стране образовательный процесс", - объяснил Ляшко.
Стоит отметить, что по новым правилам карантина, в желтой зоне учреждения образования могут работать, если 80% сотрудников вакцинированы от коронавируса хотя бы одной дозой. В красной зоне 100% сотрудников должно быть вакцинированы полностью.
Сегодня на карантине находятся около 60 школ из более чем 14 000.
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