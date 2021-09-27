У МОЗ розповіли, як працюватиме транспорт «жовтих» та «червоних» зонах карантину
Карантин в Україні не вплине на роботу транспорту. Однак роботу магазинів можуть обмежити.
Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю для «РБК-Україна».
Зараз в Україні не розглядають обмеження руху транспорту або його повне скасування. Від роботи транспорту залежить і робота критичних інфраструктур та інших підприємств.
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У МОЗ вважають, що краще ввести більш жорсткі вимоги до епідемічних і профілактичних заходів: використання захисних масок, дезінфекція салону транспорту, провітрювання і відсутність черг на зупинках.
Що стосується продуктових магазинів, то їх закривати не будуть в червоній зоні. Більш того, всередину пускатимуть абсолютно всіх покупців, а не тільки вакцинованих.
Але обмеження застосовуватимуться. Так, одночасно в магазині дозволять перебувати тільки кільком покупцям, але вимоги про вакцинацію на них поки що не поширюються.
Нагадаємо, карантин офіційно посилили по всій Україні.
Як повідомляла Politeka, у Кабміні готують нове покарання для українців.
Також Politeka писала, що у МОЗ попередили про закриття шкіл, незважаючи на вакцинацію вчителів.