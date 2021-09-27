На жаль, нового локдауна не уникнути

У МОЗ розповіли, як працюватиме транспорт «жовтих» та «червоних» зонах карантину

Карантин в Україні не вплине на роботу транспорту. Однак роботу магазинів можуть обмежити.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін в інтерв'ю для «РБК-Україна».

Зараз в Україні не розглядають обмеження руху транспорту або його повне скасування. Від роботи транспорту залежить і робота критичних інфраструктур та інших підприємств.

У МОЗ вважають, що краще ввести більш жорсткі вимоги до епідемічних і профілактичних заходів: використання захисних масок, дезінфекція салону транспорту, провітрювання і відсутність черг на зупинках.

Що стосується продуктових магазинів, то їх закривати не будуть в червоній зоні. Більш того, всередину пускатимуть абсолютно всіх покупців, а не тільки вакцинованих.

Але обмеження застосовуватимуться. Так, одночасно в магазині дозволять перебувати тільки кільком покупцям, але вимоги про вакцинацію на них поки що не поширюються.

Нагадаємо, карантин офіційно посилили по всій Україні.

Як повідомляла Politeka, у Кабміні готують нове покарання для українців.

Також Politeka писала, що у МОЗ попередили про закриття шкіл, незважаючи на вакцинацію вчителів.