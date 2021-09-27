В Минздраве рассказали, как будет работать транспорт в «желтых» и «красных» зонах карантина
Карантин в Украине не повлияет на работу транспорта. Однако работу магазинов могут ограничить.
Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для «РБК-Украина».
Сейчас в Украине не рассматривают ограничение движения транспорта или его полная отмена. От работы транспорта зависит и работа критических инфраструктур и других предприятий.
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В Минздраве считают, что лучше ввести более жесткие требования к эпидемическим и профилактическим мерам: использование защитных масок, дезинфекция салона транспорта, проветривание и отсутствие очередей на остановках.
Что касается продуктовых магазинов, то их закрывать не будут в красной зоне. Более того, внутрь будут пускать абсолютно всех покупателей, а не только вакцинированных.
Но ограничения применяться будут. Так, одновременно в магазине разрешат находиться только нескольким покупателям, но требования о вакцинации на них пока что не распространяются.
Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине.
Как сообщала Politeka, в Кабмине готовят новое наказание для украинцев.
Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.