В Минздраве рассказали, как будет работать транспорт в «желтых» и «красных» зонах карантина

Карантин в Украине не повлияет на работу транспорта. Однако работу магазинов могут ограничить.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью для «РБК-Украина».

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Сейчас в Украине не рассматривают ограничение движения транспорта или его полная отмена. От работы транспорта зависит и работа критических инфраструктур и других предприятий.

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В Минздраве считают, что лучше ввести более жесткие требования к эпидемическим и профилактическим мерам: использование защитных масок, дезинфекция салона транспорта, проветривание и отсутствие очередей на остановках.

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Что касается продуктовых магазинов, то их закрывать не будут в красной зоне. Более того, внутрь будут пускать абсолютно всех покупателей, а не только вакцинированных.

Но ограничения применяться будут. Так, одновременно в магазине разрешат находиться только нескольким покупателям, но требования о вакцинации на них пока что не распространяются.

Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине.

Как сообщала Politeka, в Кабмине готовят новое наказание для украинцев.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.