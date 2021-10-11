В Ужгороде в одной из школ города ученикам выдали пищу в канцелярских файлах - поэтому городской совет и правоохранители уже начали проверку.
Инцидент произошел в школе №6 имени В.С Гренджи-Донского. Пользователи соцсетей отмечают, что это уже не впервые детей кормят некачественно.
Об этом сообщили в сообществе "Ужгород криминальный".
Очевидцы опубликовали фотографии, как в школе №6 им. В.С Гренджи-Донского в Ужгороде детям выдали блины в файлах для документов, что опасно для здоровья. Также очевидцы утверждают, что такое в учебном заведении случается не впервые. Там часто кормят детей холодной пищей из самых дешевых продуктов питания.
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В горсовете разбираются с ситуацией, если будут выявлены нарушения в организации питания учащихся в этом учебном заведении города, то виновники понесут ответственность.
Провести проверку в школе прокуратура не может, потому что это прерогатива управления образования. Но на инцидент уже обратили внимание и выяснят, как обстоит ситуация с организацией питания.
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Как сообщала Politeka, ужесточение карантина, вводятся новые правила: что будет с работой школ, кинотеатров и спортзалов.
Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.