У разі посилення карантину школи, кінотеатри і спортзали будуть працювати лише в одному випадку

Так, вони будуть працювати в "жовтій" і "помаранчевій" зонах, якщо співробітники і персонал вакциновані на 80% хоча б однією дозою. У "червоній" зоні – два щеплення від COVID-19 повинні мати всі співробітники.

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Ліга".

Він підкреслив, що карантинні обмеження не торкнуться закладу та установи, чиї співробітники повністю вакциновані. Медик пояснив, що зараз кінотеатр в "жовтій" зоні може заповнити зал лише на 50%.

"Норма, яка буде пропонуватися: ми дозволяємо заповнювати кінотеатр більше за умови, що весь персонал вакцинований, і люди, які приходять, мають хоча б одну дозу. Це для "жовтої" зони", - сказав він.

Кузін зазначив, що також працюватимуть і спортзали. Невакцинованим не відмовляють у відвідуванні, але до людей без щеплення буде застосовуватися більш жорстка норма.

Головний санітарний лікар підкреслив, що повністю щеплених людей карантинні обмеження не стосуватимуться.

"Для жовтого рівня епідпасності достатньо однієї дози вакцини. Якщо країна переходить в червону зону, будемо вимагати повний курс щеплень, оскільки він дає максимальний рівень захисту", - резюмував Кузін.

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