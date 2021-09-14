В случае ужесточения карантина школы, кинотеатры и спортзалы будут работать лишь в одном случае

Так, они будут работать в "желтой" и "оранжевой" зонах, если сотрудники и персонал вакцинированы на 80% хотя бы одной дозой. В "красной" зоне – две прививки от COVID-19 должны иметь все сотрудники.

Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Лиге" .

Он подчеркнул, что карантинные ограничения не затронут заведения и учреждения, чьи сотрудники полностью вакцинированы. Медик пояснил, что сейчас кинотеатр в "желтой" зоне может заполнить зал лишь на 50%.

"Норма, которая будет предлагаться: мы позволяем заполнять кинотеатр больше при условии, что весь персонал вакцинирован, и люди, которые приходят, имеют хотя бы одну дозу. Это для "желтой" зоны", – сказал он.

Кузин отметил, что также будут работать и спортзалы. Невакцинированным не отказывают в посещении, но к людям без прививки будет применяться более жесткая норма.

Главный санитарный врач подчеркнул, что полностью привитых людей карантинные ограничения не будут касаться.

"Для желтого уровня эпидопасности достаточно одной дозы вакцины. Если страна переходит в красную зону, будем требовать полный курс прививок, поскольку он дает максимальный уровень защиты", – резюмировал Кузин.

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Как сообщала Politeka, вспышка вируса на украинских курортах, в МОЗ сделали заявление.

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