В Херсоне медики не справляются с объемом работы - врачи говорят, что проще уволиться, чем в таком режиме работать.
Об этом и. о. зама мэра Херсона Роман Головня рассказал на брифинге во дворе мэрии, передает "Херсон Типичный".
Медики говорят, что проще уволиться, чем в таком режиме работать и пишут заявления на увольнение. Их не останавливают даже ковидные доплаты.
"Мы ставим вопрос, чтобы их поддержать, и эту доплату сделать. Так же нагрузки в отделениях – вы представьте, если больница загружена из 100% на 95%? Причем, это – тяжелые больные", - говорит Головня.
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Похожая ситуация и в больницах Харькова - там катастрофически не хватает медработников.
Известно, что сейчас в больницах и поликлиниках города работает около 14 019 человек.
По сравнению с 2019 годом количество медработников сократилось на 223. Больше всего не хватает медсестер. За два года уволились 796 человек. Уходят из больниц и поликлиник и врачи, по сравнению с 2019 годом их стало на 655 меньше.
Заместитель главы ХОГА Светлана Горбунова-Рубан заявила, что массовое увольнение врачей связано в том числе и с уровнем оплаты их труда.
Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине.
Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.
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