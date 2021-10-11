Варто прислухатися і контролювати зміни в організмі!

Багатьма фахівцями в ході дослідження симптоматики коронавірусу встановлено, що більш, ніж в половині випадків зараження, симптомів практично немає.

Симптоми легкої форми коронавірусу озвучили для українців в Міністерстві охорони здоров'я, їх список був опублікований на сторінці міністерства в Facebook.

Вірус SARS-CoV-2 поширюється в мікроскопічних частинках рідини, що виділяються хворою людиною під час кашлю, чхання, розмови, співу або важкого дихання і потрапляє на слизові носа, рота, або очей іншої людини.

Симптоми легкої форми коронавірусу: лихоманка до 38 градусів; нежить або закладеність носа; головний біль; біль в горлі і в м'язах; кашель; шлунково-кишкові прояви (нудота, блювота, діарея) без ознак зневоднення; млявість, а також спотворення нюху (дизосмія), смаку (дизгевзія) або втрата нюху (аносмія), смаку (авгезія).

Відзначається, що всі інфіковані можуть абсолютно по-різному переносити хворобу. Вірус постійно мутує, тому не сприймайте цей список, як повний перелік. При цьому стан пацієнта може погіршуватися.

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