Известный музыкант, басист и вокалист внезапно умер

Умер основатель известной британской рок-группы Status Quo бас-гитарист и вокалист Алан Ланкастер. Ему было 72 года.

Об этом сообщила в Twitter работавшая с музыкантом независимая звукозаписывающая компания Barrel and Squidger records.

Близкий друг Ланкастера журналист Крейг Беннетт написал в соцсетях, что исполнитель умер у себя дома в Сиднее в окружении родных.

Он страдал рассеянным склерозом - тяжелым аутоиммунным заболеванием, при котором могут возникать нарушения зрения, контроля над мышцами, чувства равновесия, а также психические расстройства. По словам Беннетта, Ланкастер упорно боролся с болезнью и до последнего выступал на сцене, хотя ему было трудно передвигаться самостоятельно.

"Мы все разбиты, нам будет его не хватать. У Алана было замечательное остроумие и сказочно сухое чувство юмора. Он был преданным и обожающим мужем, отцом и дедушкой. Семья всегда была его фокусом. Он смело играл тысячам обожающих фанатов... и любил быть снова вместе с группой", - написал он.

Status Quo была основана в 1962 году. Общий тираж проданных пластинок группы превышает 110 млн копий. По числу ставшими хитами альбомов она уступает лишь коллективу The Rolling Stones. Самый известный хит группы Status Quo — песня "In The Army Now".

