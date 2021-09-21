Еще один талантливый человек покинул нас

Племянник артиста сообщил о трагедии, которая случилась накануне

Актер и комик Энтони Джонсон, получивший популярность по роли в классическом фильме "Пятница", скончался в возрасте 55 лет. У комика остались жена и трое детей.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на племянника артиста.

По словам родственника Джонсона, его дядя был обнаружен бездыханным в начале этого месяца в магазине в Лос-Анджелесе и доставлен в больницу, где медикам оставались лишь констатировать его смерть. Причины которой пока не оглашаются.

Джонсон начал экранную карьеру в 80-х, далее снявшись в боле чем сорока фильмах и сериалах.

Первым значимым проектом с участием Энтони Джонсона стал фильм "Домашняя вечеринка". Позднее он снялся в таких картинах, как "Смертельное оружие – 3", "Угроза обществу", а в 1995 году исполнил роль Эзала в комедии "Пятница".

Друзья и коллеги выражают горе в социальных сетях: "Печально просыпаться от новостей о его кончине. По природе забавный чувак, который в то же время был прямиком из Комптона", "Его наверняка запомнят", "Это ужасно", "Так грустно. Мы теряем великих. Покойся с силами".

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