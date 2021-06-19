Зірка легендарного фільму "Сімнадцять миттєвостей весни" помер на 73-му році життя
Як передає Politeka.net, про смерть актора повідомили на Facebook-сторінці Фонду Ростоцьких.
Актор Фелікс Ростоцький потрапив на екрани ще школярем. Він дебютував у "Морозко", де зіграв пень. Пізніше він грав у таких фільмах як "Кільце Альманзора", "Чужа гра", "Російський рахунок".
Фелікс відомий також як руки Штірліца у фільмі "Сімнадцять миттєвостей весни". Виконавець головної ролі, актор В'ячеслав Тихонов не міг зніматися у крупних планах зі своїми руками через татуювання. Тому руками Штірліца у фільмі стали руки Фелікса Ростоцького. Саме він розкладав на столі сірники в одному з епізодів.
Відомо, що померлий є племінником режисера Станіслава Ростоцького, а його рідний брат Йозеф Ростоцький викладав у ГІТІС історію театру.
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Як повідомили у Фейсбук, Ростоцький помер 14 червня.
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