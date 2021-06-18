Відомий російський актор раптово пішов з життя у віці 50 років

Зупинилося серце артиста Андрія Єгорова, який запам'ятався багатьом завдяки своїй ролі у фільмі «Ешелон». Як повідомили його колеги з Центрального академічного театру російської армії, Єгорова не стало 17 червня.

"На 51 - му році життя раптово помер заслужений артист Росії Андрій Павлович Єгоров. Ми приносимо глибокі співчуття рідним і близьким Андрія Павловича. Для театру його відхід - непоправна втрата", - написали на сайті театру.

При цьому причини смерті артиста поки не розкриваються.

З актором попрощаються в суботу, 19 червня.

Андрій Єгоров всю свою кар'єру пропрацював у Центральному академічному театрі російської армії. За свої заслуги він був удостоєний звання Заслуженого артиста Росії. Актор запам'ятався ролями в таких картинах, як: "Смерш", "Наречений", "Мій ласкавий і ніжний", "Варенька. Випробування любові" та ін.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про смерть сина відомого радянського актора Євгена Моргунова.

Старший син зірки "Кавказької полонянки" Антон помер у березні місяці, проте про це громадськості стало відомо тільки зараз. Чоловікові було 54 роки і про нього ходила погана слава.

Старший син Євгена Моргунова зловживав алкоголем. На цьому тлі, як стверджували близькі, у чоловіка почалися проблеми з головою.

Нагадаємо, життя знаменитого актора обірвалося на очах у його родичів: "Спочивай з миром".

Як повідомляла Politeka, син легендарного актора пішов з життя після смерті матері: "Одна табличка на двох".

Також Politeka писала, що хвороба забрала життя відомого актора, його дочка-красуня не знаходить собі місця: деталі трагедії.