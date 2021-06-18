Відомий російський актор раптово пішов з життя у віці 50 років
Зупинилося серце артиста Андрія Єгорова, який запам'ятався багатьом завдяки своїй ролі у фільмі «Ешелон». Як повідомили його колеги з Центрального академічного театру російської армії, Єгорова не стало 17 червня.
"На 51 - му році життя раптово помер заслужений артист Росії Андрій Павлович Єгоров. Ми приносимо глибокі співчуття рідним і близьким Андрія Павловича. Для театру його відхід - непоправна втрата", - написали на сайті театру.
При цьому причини смерті артиста поки не розкриваються.
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Життя знаменитого актора обірвалося на очах у його родичів: "Спочивай з миром"
З актором попрощаються в суботу, 19 червня.
Андрій Єгоров всю свою кар'єру пропрацював у Центральному академічному театрі російської армії. За свої заслуги він був удостоєний звання Заслуженого артиста Росії. Актор запам'ятався ролями в таких картинах, як: "Смерш", "Наречений", "Мій ласкавий і ніжний", "Варенька. Випробування любові" та ін.
Нагадаємо, що раніше стало відомо про смерть сина відомого радянського актора Євгена Моргунова.
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Старший син Євгена Моргунова зловживав алкоголем. На цьому тлі, як стверджували близькі, у чоловіка почалися проблеми з головою.
Нагадаємо, життя знаменитого актора обірвалося на очах у його родичів: "Спочивай з миром".
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