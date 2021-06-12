Стало известно о кончине сына известного советского актера Евгения Моргунова
Старший сын звезды «Кавказской пленницы» Антон умер в марте месяце, однако об этом общественности стало известно только сейчас. Мужчине было 54 года и о нем ходила дурная слава.
Как сообщает российское издание «
Поначалу никто и не заметил исчезновение Антона. Соседи думали, что сын артиста ушел в очередной загул. Позже неравнодушные забили тревогу и, как оказалось, не зря.
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Сына Евгения Моргунова похоронили на Кунцевском кладбище в могиле матери. Ее Антон пережил всего на два месяца.
У сына Моргунова и его супруги даже одна табличка на двоих.
Отметим, что сам легендарный артист Евгений Моргунов скончался в 1999 году от инсульта. За год до ухода из жизни актер похоронил своего младшего сына Николая. Он погиб в автокатастрофе в возрасте 26 лет. Евгений Моргунов очень близко к сердцу принял смерть наследника.
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