Стало известно о кончине сына известного советского актера Евгения Моргунова

Старший сын звезды «Кавказской пленницы» Антон умер в марте месяце, однако об этом общественности стало известно только сейчас. Мужчине было 54 года и о нем ходила дурная слава.

Как сообщает российское издание « Экспресс газета », старший сын Евгения Моргунова злоупотреблял алкоголем. На этом фоне, как утверждали близкие, у мужчины начались проблемы с головой.

Поначалу никто и не заметил исчезновение Антона. Соседи думали, что сын артиста ушел в очередной загул. Позже неравнодушные забили тревогу и, как оказалось, не зря.

Сына Евгения Моргунова похоронили на Кунцевском кладбище в могиле матери. Ее Антон пережил всего на два месяца.

У сына Моргунова и его супруги даже одна табличка на двоих.

Отметим, что сам легендарный артист Евгений Моргунов скончался в 1999 году от инсульта. За год до ухода из жизни актер похоронил своего младшего сына Николая. Он погиб в автокатастрофе в возрасте 26 лет. Евгений Моргунов очень близко к сердцу принял смерть наследника.

Напомним, Звезды, которых больше нет: как выглядят места захоронения Фриске, Галкина, Ланового и других.

Как сообщала Politeka, Оборвалась жизнь известной советской актрисы, коллеги сообщили о трагедии: "Звезда до последнего...".

Также Politeka писала, Подробности трагического ухода из жизни известной российской певицы: "А где же твои друзья?".