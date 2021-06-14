Стало известно о смерти известного актера, номинированного ранее на премию «Оскар»

Сегодня стало известно о смерти популярного артиста – мужчина умер 13-го июня в возрасте 83 лет. Актер Нед Битти умер в окружении своей семьи и близких, об этом говорится в материалах CNN.

Согласно заявлению знакомой актера, Деборы Миллер, мужчина умер от естественных причин в воскресенье утром в окружении родственников, которые и рассказали о кончине Неда. Многие знакомые Неда и его поклонники выразили свое соболезнование в социальной сети Твиттер:

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«Хороший актер был, жаль; Покойся с миром, единственный и неповторимый, моя любимая из многих великих ролей Неда Битти: «Услышь мою песню». Собираюсь снова посмотреть этот нежный шедевр; У меня всегда были такие теплые воспоминания о нем. Он так много принес Отису и оживил его, как ни один другой актер. Он незабываемый исполнитель, и нам будет не хватать его таланта», - выражают свою скорбь близкие.

Напомним, что Битти дебютировал на большом экране еще в 1972 году, сыграв в фильме "Освобождение". В 1976 году его номинировали на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в киноленте "Телесеть. А вот многим мужчина запомнился благодаря необычной роли неуклюжего Отиса в фильме "Супермен".

Битти был четырежды женат, от разных браков у него восемь детей (шесть сыновей и две дочери).

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