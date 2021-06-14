Стало известно о смерти известного актера, номинированного ранее на премию «Оскар»

Сегодня стало известно о смерти популярного артиста – мужчина умер 13-го июня в возрасте 83 лет. Актер Нед Битти умер в окружении своей семьи и близких, об этом говорится в материалах CNN.

Согласно заявлению знакомой актера, Деборы Миллер, мужчина умер от естественных причин в воскресенье утром в окружении родственников, которые и рассказали о кончине Неда. Многие знакомые Неда и его поклонники выразили свое соболезнование в социальной сети Твиттер:

Хороший актёр был.

Жаль 😞

RIP Ned Beatty



(кстати, сам Руди, в этом фильме про него, стоит позади его киношных ‘родителей’. Комео так сказать...) https://t.co/T9pYFLxnFc — Anna Solennikova 🗽 (@AnnaSolenn) June 14, 2021

«Хороший актер был, жаль; Покойся с миром, единственный и неповторимый, моя любимая из многих великих ролей Неда Битти: «Услышь мою песню». Собираюсь снова посмотреть этот нежный шедевр; У меня всегда были такие теплые воспоминания о нем. Он так много принес Отису и оживил его, как ни один другой актер. Он незабываемый исполнитель, и нам будет не хватать его таланта», - выражают свою скорбь близкие.

RIP Ned Beatty!!I’ve always had such fond memories of him. He brought so much to Otis and brought him to life like no other actor could have. He’s an unforgettable performer and his talent will be missed. I’ll see you in Otisberg one of these days! 💋 Miss Teschmacher!! #superman pic.twitter.com/ruoRAECHn8 — valerie perrine (@TheValPerrine) June 14, 2021

Напомним, что Битти дебютировал на большом экране еще в 1972 году, сыграв в фильме "Освобождение". В 1976 году его номинировали на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в киноленте "Телесеть. А вот многим мужчина запомнился благодаря необычной роли неуклюжего Отиса в фильме "Супермен".

Битти был четырежды женат, от разных браков у него восемь детей (шесть сыновей и две дочери).

Rest in Peace



Ned Beatty, Actor Known for ‘Network’ and ‘Deliverance,’ Dies at 83 https://t.co/hk0AaVjuhB — Kendall Jackman (@kendalljackman) June 14, 2021

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