Стало известно о смерти известного актера, номинированного ранее на премию «Оскар»

Сегодня стало известно о смерти популярного артиста – мужчина умер 13-го июня в возрасте 83 лет. Актер Нед Битти умер в окружении своей семьи и близких, об этом говорится в материалах CNN.

Согласно заявлению знакомой актера, Деборы Миллер, мужчина умер от естественных причин в воскресенье утром в окружении родственников, которые и рассказали о кончине Неда. Многие знакомые Неда и его поклонники выразили свое соболезнование в социальной сети Твиттер:

«Хороший актер был, жаль; Покойся с миром, единственный и неповторимый, моя любимая из многих великих ролей Неда Битти: «Услышь мою песню». Собираюсь снова посмотреть этот нежный шедевр; У меня всегда были такие теплые воспоминания о нем. Он так много принес Отису и оживил его, как ни один другой актер. Он незабываемый исполнитель, и нам будет не хватать его таланта», - выражают свою скорбь близкие.

RIP Ned Beatty!!I’ve always had such fond memories of him. He brought so much to Otis and brought him to life like no other actor could have. He’s an unforgettable performer and his talent will be missed. I’ll see you in Otisberg one of these days! 💋 Miss Teschmacher!! #superman pic.twitter.com/ruoRAECHn8