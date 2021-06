Стало відомо про смерть відомого актора, номінованого раніше на премію " Оскар»

Сьогодні стало відомо про смерть популярного артиста-чоловік помер 13-го червня у віці 83 років. Актор Нед Бітті помер в оточенні своєї сім'ї і близьких, про це йдеться в матеріалах CNN.

Згідно заяві знайомої актора, Дебори Міллер, чоловік помер від природних причин в неділю вранці. Багато знайомих Неда і його шанувальники висловили своє співчуття в соціальній мережі Твіттер:

"Хороший актор був, шкода; спочивай з миром, єдиний і неповторний, моя улюблена з багатьох великих ролей Неда Бітті:»Почуй мою пісню". Збираюся знову подивитися цей ніжний шедевр; у мене завжди були такі теплі спогади про нього. Він так багато приніс Отісу і оживив його, як жоден інший актор. Він незабутній виконавець, і нам буде не вистачати його таланту», - висловлюють свою скорботу близькі.

RIP Ned Beatty!!I’ve always had such fond memories of him. He brought so much to Otis and brought him to life like no other actor could have. He’s an unforgettable performer and his talent will be missed. I’ll see you in Otisberg one of these days! 💋 Miss Teschmacher!! #superman pic.twitter.com/ruoRAECHn8