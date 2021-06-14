Стало відомо про смерть відомого актора, номінованого раніше на премію " Оскар»

Сьогодні стало відомо про смерть популярного артиста-чоловік помер 13-го червня у віці 83 років. Актор Нед Бітті помер в оточенні своєї сім'ї і близьких, про це йдеться в матеріалах CNN.

Згідно заяві знайомої актора, Дебори Міллер, чоловік помер від природних причин в неділю вранці. Багато знайомих Неда і його шанувальники висловили своє співчуття в соціальній мережі Твіттер:

Популярні новини зараз

72-річна Пугачова показала себе в сукні-міні і пошкодувала: «Що у бабусі з ногами?»

73-річна Ротару здивувала зовнішністю, вийшовши в світ вперше за довгий час: "Я сумувала!"

51-річна Лопес в крихітному топіку і червоних лосинах хвалилася пристрасною натурою: "Скільки темпераменту.."

"Так і не почав дихати": українець помер після укусу комах, деталі нещастя

Katya Chilly відмовилася виступати безкоштовно на День Незалежності: "Мені не соромно"
Показати ще

"Хороший актор був, шкода; спочивай з миром, єдиний і неповторний, моя улюблена з багатьох великих ролей Неда Бітті:»Почуй мою пісню". Збираюся знову подивитися цей ніжний шедевр; у мене завжди були такі теплі спогади про нього. Він так багато приніс Отісу і оживив його, як жоден інший актор. Він незабутній виконавець, і нам буде не вистачати його таланту», - висловлюють свою скорботу близькі.

Нагадаємо, що Бітті дебютував на великому екрані ще в 1972 році, зігравши у фільмі "звільнення". У 1976 році його номінували на премію "Оскар" за кращу чоловічу роль другого плану в кінострічці "Телемережа. А ось багатьом чоловік запам'ятався завдяки незвичайній ролі незграбного Отіса у фільмі"Супермен".

Бітті був чотири рази одружений, від різних шлюбів у нього вісім дітей (шість синів і дві дочки).

Нагадавши, Зірки, яких більше немає: як виглядають місця поховання Фріске, Галкіна, Ланового та інших.

Як повідомляла Politeka, Обірвалося життя відомої радянської актриси, колеги повідомили про трагедію: "зірка до останнього...".

Також Politeka писала, Подробиці трагічного відходу з життя відомої російської співачки: "а де ж твої друзі?".