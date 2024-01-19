20 січня у церковному календарі – день пам'яті святого Євтимія Великого.

За старим церковним календарем цього дня, 20 січня, християни відзначали свято Собор Іоанна Предтечі або Іоанна Хрестителя.

Іоанн Предтеча - це пророк, який передбачив народження Спасителя, а пізніше христив Ісуса.

20 січня потрібно випити з ранку святої води, яку набрали на Хрещення, наші пращури вірили, що завдяки такому ритуалу день пройде вдало.

У народному календарі дата відома під назвами Євтимів день або Юхим Зимовий.

Селяни звертали увагу на погоду, щоб зрозуміти, якою буде Масляна.

Також починався зимовий м'ясоїд, у цей час з 20 січня і до Масляної грали весілля і зазивали сватів.

Цей період називали «весільними» тижнями.

Існують заборони 20 січня, наприклад, не можна пити багато алкогольних напоїв, бо весь рік будете без грошей.

Не можна лаятись матом і сваритися з рідними.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода хороша, то й у цей день буде тепле.

Прикмети 20 січня

Якщо у небі яскраве сонце опівдні - до ранньої весни.

Сніг іде весь день – протримається він до Масляної.

Ранковий туман віщує хороший урожай хліба.

Південний вітер – до гарного врожаю хліба.

Джерело: ТСН.

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