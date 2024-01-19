Програму компенсацій за знищене війною житло було запущено у травні 2023 року в Україні.

Кабінет міністрів України встановив обмеження коменсацій щодо площі житла, яке було знищено внаслідок війни. Це стосується як квартир, так і будинків садибного типу, а також садових чи дачних будинків. Про це йдеться в урядовій постанові №39 від 16 січня.

Згідно з нововведенням, компенсацію виплачуватимуть не більш ніж за:

150 квадратних метрів для квартир;

200 квадратних метрів для приватних, садових чи дачних будинків.

У разі наявності додаткової площі компенсація буде врахована, але виплачена пізніше. Ця інформація буде занесена до Реєстру пошкодженого та знищеного майна і може бути використана для отримання компенсації через репараційні кошти або інші джерела, якщо це буде передбачено відповідними нормативно-правовими актами.

Програма компенсацій за знищене війною житло була запущена в травні 2023 року в Україні, де власники пошкодженого житла отримують компенсацію до 200 тисяч гривень на ремонт. З грудня почались виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості, і максимальні суми становлять 350 тисяч гривень для квартир і 500 тисяч гривень для приватних будинків.

Програма також розширилась на тих, хто мав житло у спільній власності. Для цього співвласники повинні подати одну спільну заяву, і після її розгляду буде визначено суму компенсації для кожного з них.

З отриманим житловим сертифікатом можна придбати нове житло або об'єднати його з іншими сертифікатами для спільного придбання нерухомості. Однак для скористання сертифікатом потрібно припинити право власності на знищений об'єкт після отримання сертифікату кожним співвласником.

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