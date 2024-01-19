Базовий розмір грошової допомоги становить 4415 гривень, але ця сума може збільшитись за певних умов.

Громадяни України продовжують отримувати грошову допомогу від різних благодійних організацій. Одна з таких організацій, Дукат / Cash for Refugees, надає одноразову грошову допомогу частині українців.

Базовий розмір грошової допомоги становить 4415 гривень, але ця сума може збільшитись за певних умов.

Організація надає грошову допомогу вдовам та вдівцям з Бучанського району, які проживають в об'єднаних територіальних громадах, таких як Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка, Немішаєве, Дмитрівка та Макарів.

Важливо зазначити, що за наявності відповідних документів організація може збільшити розмір грошової допомоги для окремих родин.

Для отримання грошової допомоги потрібно відповідати наступним критеріям:

Отримати статус вдови або вдівця після 24 лютого 2022 року. Утримувати дітей до 13 років або літніх людей старше 65 років. Бути зареєстрованим (прописаним) або мати статус внутрішньо переміщеної особи на території Бучанського району.

Для подачі заявки на отримання грошової допомоги слід заповнити анкету, вказавши основні дані та додаючи необхідні документи, такі як фотокопії паспорта, свідоцтва про народження дитини, свідоцтва про шлюб та інші. Також необхідно надати номер банківської картки або IBAN для здійснення фінансових виплат.

Останні новини України:

Нагадаємо, українцям роздадуть по 17,5 тисяч гривень в опалювальний сезон - як отримати грошову допомогу.

Як повідомляла Politeka, хто з українців тепер може отримати 30 тисяч гривень.

Також Politeka писала про нововведення щодо грошової допомоги.