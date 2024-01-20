Більшість видів круп в Україні може поступово стабілізуватись у вартості протягом наступного року. За висловлюваннями фахівців, обсяги засіву під ці продукти значно збільшилися, і на даний момент на ринку спостерігається надлишок товарів. Стало відомо, що буде з цінами на чотири категорії круп в Україні.

Голова Міжнародної асоціації гречки та експерт аграрного ринку Сергій Громовий стверджує, що ціни на гречку точно не піднімуться. Така ж ситуація прогнозується і для пшеничних, кукурудзяних та гречаних круп.

За словами експерта, гречка буде доступна для роздрібного продажу за 21-25 гривень за кілограм.

"У минулому році площі засіву гречки збільшилися з 80 000 гектарів до 120 000 гектарів, що призвело до хорошого врожаю і різкого зниження ціни. Якщо і буде зростання цін на гречку, то, можливо, лише наприкінці 2024 року, якщо сільгосппідприємства зменшать площі під нею у новому сезоні. Це можливо, оскільки багато хто не отримав запланованого прибутку", - зазначив Громовий.

Він прогнозує, що українцям слід готуватися до стабільних ціни на інші види круп: пшеничну, кукурудзяну, пшонку. Експерт додає, що проблем для вирощування цих продуктів немає, і їхньої кількості на ринку вже більше, ніж достатньо.

Нагадаємо, що в Україні ціни на деякі овочі продовжують зростати з початком нового року. Тим не менше, ціни на тепличний томат поступово зменшуються.

Хоча імпортна продукція дешевшає, томати коштують українцям трошки більше, ніж на початку січня 2023 року, хоча за останній тиждень їхня вартість зменшилася на 17%.

Джерело: Телеграф.

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