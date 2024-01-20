Гороскоп Таро 20 січня з астрологічним прогнозом для всіх знаків зодіаку вже тут.

Ваш щоденний гороскоп на 20 січня складений астрологами.

Дізнайтеся, що чекає на вас у цей день.

Ваше читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут, 20 січня, з пророкуванням з використанням нумерології та астрології.

Що принесе вашому знаку зодіаку читання однієї карти Таро? Читай далі.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знаку зодіаку 20 січня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Двійка Мечів, перевернута.

Ви маєте прийняти важливе рішення? Що за поспіх?

Якщо на вас чинять тиск, змушуючи зробити вибір, не маючи часу подумати, то це червоний прапор, на який вам потрібно звернути увагу.

Ніхто не може змусити вас робити те, що вам незручно, тому працюйте відповідно до свого графіка.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: десятка пентаклів.

Хороші речі будуть на вашому шляху, на що вказує ця карта Таро.

Навіть якщо вам здається, що нічого серйозного не сталося, огляньтеся навколо свого життя і побачите все багатство, яке ви нагромадили за цей час.

Хороші друзі, ваше здоров'я та ваша здатність бути незалежними та щасливими – все це можна вважати благословенням.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: П'ятірка Меч, перевернута.

Зітхніть із полегшенням, гірше вже позаду. Незважаючи на те, що вам все ще може здаватися, що залишки важкого часу все ще зберігаються у вашому житті, ви подолали перешкоду, і тепер вам легше надолужити втрачений час.

Не журіться про минуле, важко озирнутися назад і усвідомити всі втрати, з якими ви щойно зіткнулися. Але це звільнить місце для кращих речей у вашому житті, і тому вам слід з нетерпінням чекати цього.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Дев'ятка Кубків.

Дозвольте робити маленькі справи, які приносять вам радість. Не ненажерливо і не надто егоїстично побалувати себе іноді.

Насправді це корисно для душі і дає вам привід з нетерпінням чекати. Навіщо вам ще потрібно виконувати всю цю важку роботу, якщо в ній немає нічого і для вас?

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Вісімка Мечів.

Старий спосіб мислення важко зламати. Як і погана звичка, потрібен час, щоб перекалібрувати свої думки. Можливо, ви захочете вести щоденник, щоб дізнатися, які ваші шаблони поведінки, і стати більш обізнаними.

Коли ви виявите, що повторюєте певну фразу або рухаєтеся у напрямку, який вам завжди здається проблематичним, знайдіть момент і зробіть паузу, щоб допомогти вам переосмислити цей момент.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Сонце.

Навіть коли здається, що темрява дня сильніша за вашу здатність подолати труднощі, наприкінці кожної хмари завжди є світла смуга.

Світло в кінці тунелю сяє, щоб бути видимим для вас. Ви побачите, що вся робота того коштувала.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Суд у перевернутому положенні.

Вирішивши, постарайтеся не сумніватися в собі. Це нормально — ставити питання, чи варто вам вчинити по-іншому.

Але ви робите найкраще з того, що у вас є зараз. Отже, просто працюйте зі своєю поточною ситуацією та усвідомте, що все буде добре, незважаючи ні на що.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Трійка Жезлов.

Не кожна мета, яку ви ставите перед собою, є гарною. Можливо, у вас були правильні наміри, коли ви вирішили, що хочете досягти певного рівня успіху у певній галузі вашого життя, але тепер, коли ви почали, ви розумієте, що це не для вас.

І це абсолютно нормально. Що вам потрібно зробити, так це просто визнати, що ви припустилися помилки, і вибрати нову мету, яка вам більше підходить.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Дурень, перевернута.

Ви нарешті усвідомлюєте важливість уповільнення. Ви не завжди хочете поспішати наперед, тому що відчуваєте, що у вас немає часу.

Який сенс у цьому проекті, якщо ви не можете насолоджуватись подорожжю? Головне — насолоджуватися процесом і по-справжньому перебувати зараз.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Дев'ятка Жезлов.

Ви маєте грацію і хоробрість воїна, здатного протистояти життєвим проблемам.

Страх більше не опановує ваше серце. Ви чудовий приклад того, як виглядають рішучість та майстерність.

Інші захоплюються вашою стійкістю і вважають вашу силу чимось гідним захоплення та гідним наслідування у своєму житті.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Туз Жезлов, перевернута.

Незнання того, що на нас чекає в майбутньому, може здатися перешкодою на шляху до успішного майбутнього, але не дозволяйте тому, що ви не можете контролювати, заважати вам позитивно думати про наступний етап вашого життя.

Кожен має з чогось починати. Так що підніміть підборіддя. Маленькими кроками, поки ви у всьому розумієтеся.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Двійка Жезлов.

Час вирішує все, і коли ви готові направити своє життя в новому напрямку, просто дивно, як перед вами відчиняються двері.

Вам просто потрібно постукати та подивитися, що вам доступно. Як кажуть Риби: «Просіть і отримайте»

Джерело: yourtango.

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