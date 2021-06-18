Известный российский актер внезапно ушел из жизни в возрасте 50 лет
Остановилось сердце артиста Андрея Егорова, который запомнился многим благодаря своей роли в фильме «Эшелон». Как сообщили его коллеги из Центрального академического театра Российской армии, Егорова не стало 17 июня.
«На 51-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист России Андрей Павлович Егоров. Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Андрея Павловича. Для театра его уход — невосполнимая утрата», - написали на сайте театра.
При этом причины смерти артиста пока не раскрываются.
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С актером попрощаются в субботу, 19 июня.
Андрей Егоров всю свою карьеру проработал в Центральном академическом театре Российской армии. За свои заслуги он был удостоен звания заслуженного артиста России. Актер запомнился ролями в таких картинах, как: «Смерш», «Жених», «Мой ласковый и нежный», «Варенька. Испытание любви» и др.
Напомним, что ранее стало известно о кончине сына известного советского актера Евгения Моргунова.
Старший сын звезды «Кавказской пленницы» Антон умер в марте месяце, однако об этом общественности стало известно только сейчас. Мужчине было 54 года и о нем ходила дурная слава.
Старший сын Евгения Моргунова злоупотреблял алкоголем. На этом фоне, как утверждали близкие, у мужчины начались проблемы с головой.
Напомним, жизнь знаменитого актера оборвалась на глазах у его родственников: "Покойся с миром".
Как сообщала Politeka, сын легендарного актера ушел из жизни после смерти матери: "Одна табличка на двоих".
Также Politeka писала, что болезнь забрала жизнь известного актера, его дочь-красавица не находит себе места: детали трагедии.