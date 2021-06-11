Остановилось сердце американского актера Эрни Лайвли, отдавшего 50 лет своей жизни кинематографу
74-летняя знаменитость скончался еще 2 июня, но его представители подтвердили эту информацию только сейчас, пишет The Hollywood Reporter. Эрни Лайвли умер в своем доме в Лос-Анджелесе в кругу семьи — с ними были жена Элен и пятеро детей, в том числе известная актриса Блейк Лайвли.
Сообщается, что причиной смерти актера стала продолжительная болезнь. Он перенес сердечный приступ еще в 2003 году и проходил экспериментальное лечение стволовыми клетками.
Блейк Лавли скорбит по своему отцу. Девушка опубликовала трогательное фото с ним в "сториз" у себя в Инстаграм, сопроводив снимок "большим сердцем".
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Эрни Лайвли снялся в более ста фильмах. Среди его заслуг такие работы, как "Пассажир 57", "Герцоги Хаззарда", "Тернер и Хуч", "Разборки в Маленьком Токио", "Человек на Луне". Также он появлялся в телешоу "Секретные материалы", "Сайнфелд", "Убийство", "Она написала" и "Западное крыло".
Кроме того, Эрни Лайвли дважды работал на съемочной площадке со своей не менее знаменитой дочерью, играя ее отца в ленте "Джинсы-талисман" и последующем сиквеле.
Лайвли прожил удивительную жизнь. Он был профессором английского языка и служил лейтенантом во Вьетнаме, вернувшись уже в качестве капитана в Корпус морской пехоты США, прежде чем стал актером. На протяжении своей карьеры он тренировал несколько молодых актеров и стал известен не только как артист, но и как уважаемый наставник.
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