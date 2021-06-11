Остановилось сердце американского актера Эрни Лайвли, отдавшего 50 лет своей жизни кинематографу

74-летняя знаменитость скончался еще 2 июня, но его представители подтвердили эту информацию только сейчас, пишет The Hollywood Reporter. Эрни Лайвли умер в своем доме в Лос-Анджелесе в кругу семьи — с ними были жена Элен и пятеро детей, в том числе известная актриса Блейк Лайвли.

Сообщается, что причиной смерти актера стала продолжительная болезнь. Он перенес сердечный приступ еще в 2003 году и проходил экспериментальное лечение стволовыми клетками.

Блейк Лавли скорбит по своему отцу. Девушка опубликовала трогательное фото с ним в "сториз" у себя в Инстаграм, сопроводив снимок "большим сердцем".

Эрни Лайвли снялся в более ста фильмах. Среди его заслуг такие работы, как "Пассажир 57", "Герцоги Хаззарда", "Тернер и Хуч", "Разборки в Маленьком Токио", "Человек на Луне". Также он появлялся в телешоу "Секретные материалы", "Сайнфелд", "Убийство", "Она написала" и "Западное крыло".

Кроме того, Эрни Лайвли дважды работал на съемочной площадке со своей не менее знаменитой дочерью, играя ее отца в ленте "Джинсы-талисман" и последующем сиквеле.

Лайвли прожил удивительную жизнь. Он был профессором английского языка и служил лейтенантом во Вьетнаме, вернувшись уже в качестве капитана в Корпус морской пехоты США, прежде чем стал актером. На протяжении своей карьеры он тренировал несколько молодых актеров и стал известен не только как артист, но и как уважаемый наставник.

Ernie Lively, who portrayed my father, "Wright Adams," in "Waffle Street," has passed away. He was a strong supporter of the film when it was still early in development. I very much enjoyed getting to know him over lunch on the set. Rest in peace, Ernie. https://t.co/2UcX3jHS5P — James Adams (@WaffleStreet) June 11, 2021

Ernie Lively (74) - amerykański aktor, znany np. z "Pasażera 57", ojciec Blake i Erica Lively oraz ojczym Lory, Jasona i Robyn Lively (cała piątka wybrała karierę aktorską) pic.twitter.com/Fu7u2SB9Qu — Kto umarł? (@KtoUmarl) June 11, 2021

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