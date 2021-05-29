В Днепре оборвалась жизнь бывшего украинского депутата
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке общественной организации "Закон и Честь", главой которую он был.
"С прискорбием вынуждены сообщить, что основатель и бессменный глава Правозащитного союза «Закон и Честь» Иван Иванович Ступак скончался сегодня, 28 мая 2021 г. О месте и времени прощания будет объявлено позже. Светлая память!", - говорится в сообщении.
Иван Ступа был не только народным депутатом Украины VII созыва, но и главой МВД и замначальника СБУ Днепропетровской области.
67-летнего Бориса Моисеева с трудом узнали в объятиях Пугачевой: "Боже, вот что значит инсульт"
Трагедия унесла жизнь известного актера, ему было всего 32: «Врачи не смогли спасти»
Бездыханное тело девушки нашли в постели: кадры трагедии из Одессы
Болезнь унесла жизнь знаменитого украинского актера: первые подробности
Тело 23-летнего украинца нашли в реке, детали трагедии: "До этого нашел подозрительную работу"
Уркаинцы выразили соболезнование родным и близким экс-нардепа.
Напомним, внезапно ушел из жизни знаменитый актер, сыгравший в «проклятом» сериале: уже 11 жертв.
Как сообщала Politeka, умерла знаменитая российская актриса: «фильмы и сериалы с ней смотрели все».
Также Politeka писала, что телезвезда разбилась в жутком ДТП: ее последние слова поражают, предчувствовала смерть.