В Днепре оборвалась жизнь бывшего украинского депутата

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке общественной организации "Закон и Честь", главой которую он был.

"С прискорбием вынуждены сообщить, что основатель и бессменный глава Правозащитного союза «Закон и Честь» Иван Иванович Ступак скончался сегодня, 28 мая 2021 г. О месте и времени прощания будет объявлено позже. Светлая память!", - говорится в сообщении.

Иван Ступа был не только народным депутатом Украины VII созыва, но и главой МВД и замначальника СБУ Днепропетровской области.

Уркаинцы выразили соболезнование родным и близким экс-нардепа.