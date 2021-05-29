В Днепре оборвалась жизнь бывшего украинского депутата

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке общественной организации "Закон и Честь", главой которую он был.

"С прискорбием вынуждены сообщить, что основатель и бессменный глава Правозащитного союза «Закон и Честь» Иван Иванович Ступак скончался сегодня, 28 мая 2021 г. О месте и времени прощания будет объявлено позже. Светлая память!", - говорится в сообщении.

Иван Ступа был не только народным депутатом Украины VII созыва, но и главой МВД и замначальника СБУ Днепропетровской области.

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"Светлая память... Как жаль уходят лучшие", "Как же так могло случиться? Упокой, Господи, душу раба Ивана", "Очень жаль, близко не был знаком, но был моим руководителем. Всегда позитивно характеризовался. Был уважаем и харизматичным. Мои соболезнования", "Светлая память", - писали в сети.