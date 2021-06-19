Звезда легендарного фильма «Семнадцать мгновений весны» умер на 73-м году жизни

Как передает Politeka.net, о смерти актера сообщили на Facebook-странице Фонда Ростоцких.

Актер Феликс Ростоцкий попал на экраны еще школьником. Он дебютировал в «Морозко», где сыграл пень. Позже он играл в таких фильмах как «Кольцо Альманзора», «Чужая игра», «Русский счет».

Феликс известен также как руки Штирлица в фильме «Семнадцать мгновений весны». Исполнитель главной роли, актер Вячеслав Тихонов не мог сниматься в крупных планах со своими руками из-за татуировки. Поэтому руками Штирлица в фильме стали руки Феликса Ростоцкого. Именно он раскладывал на столе спички в одном из эпизодов.

Известно, что умерший является племянником режиссера Станислава Ростоцкого, а его родной брат Йозеф Ростоцкий преподавал в ГИТИС историю театра.

Как сообщили в Фейсбук, Ростоцкий умер 14 июня.

Ранее мы писали, что ушла из жизни актриса и балерина Виолетта Прохорова. Женщина умерла в Италии. На момент смерти ей было 97 лет. Некролог балерине написал сам мер города Неаполь.

«Женщина неподражаемой красоты, женщина безошибочной грации, утонченного стиля, несравненной элегантности», - написал он.

Напомним, что сын легендарного актера ушел из жизни после смерти матери: "Одна табличка на двоих".

Как сообщала Politeka, внезапно оборвалась жизнь известного актера, ему было всего 50: "Невосполнимая утрата".

Также Politeka писала, что жизнь знаменитого актера оборвалась на глазах у его родственников: "Покойся с миром".