Стало відомо про смерть сина відомого радянського актора Євгена Моргунова
Старший син зірки "Кавказької полонянки" Антон помер у березні місяці, проте про це громадськості стало відомо тільки зараз. Чоловікові було 54 роки і про нього ходила погана слава.
Як повідомляє російське видання «
Спочатку ніхто і не помітив зникнення Антона. Сусіди думали, що син артиста пішов у черговий загул. Пізніше небайдужі забили на сполох і, як виявилося, не дарма.
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Сина Євгена Моргунова поховали на Кунцевському кладовищі в могилі матері. Її Антон пережив всього на два місяці.
У сина Моргунова і його дружини навіть одна табличка на двох.
Відзначимо, що сам легендарний артист Євген Моргунов помер у 1999 році від інсульту. За рік до відходу з життя актор поховав свого молодшого сина Миколи. Він загинув в автокатастрофі у віці 26 років. Євген Моргунов дуже близько до серця прийняв смерть спадкоємця.
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