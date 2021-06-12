Стало відомо про смерть сина відомого радянського актора Євгена Моргунова

Старший син зірки "Кавказької полонянки" Антон помер у березні місяці, проте про це громадськості стало відомо тільки зараз. Чоловікові було 54 роки і про нього ходила погана слава.

Як повідомляє російське видання « Експрес газета », старший син Євгена Моргунова зловживав алкоголем. На цьому тлі, як стверджували близькі, у чоловіка почалися проблеми з головою.

Спочатку ніхто і не помітив зникнення Антона. Сусіди думали, що син артиста пішов у черговий загул. Пізніше небайдужі забили на сполох і, як виявилося, не дарма.

Сина Євгена Моргунова поховали на Кунцевському кладовищі в могилі матері. Її Антон пережив всього на два місяці.

У сина Моргунова і його дружини навіть одна табличка на двох.

Відзначимо, що сам легендарний артист Євген Моргунов помер у 1999 році від інсульту. За рік до відходу з життя актор поховав свого молодшого сина Миколи. Він загинув в автокатастрофі у віці 26 років. Євген Моргунов дуже близько до серця прийняв смерть спадкоємця.

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