Английский актер Джон Чаллис умер на 79 году жизни

В сентябре появилась информация о том, что актер отменил турне с выступлениями. Причиной стали проблемы со здоровьем - в последнее время актер боролся с онкологическим заболеванием. Рак и стал причиной его смерти.

Об этом сообщило The Independent с ссылкой на родственников актера.

Родственники рассказали о последних часах жизни Джона Чаллиса. По их словам, он уснул и больше не проснулся.

«Мы с тяжелым сердцем приносим вам такие печальные новости. Наш и ваш дорогой друг, Джон Чаллис, мирно скончался во сне после долгой борьбы с раком», — заявила семья актера.

Джон Сперли Чаллис родился 16 августа 1942 года в семье государственных служащих. Он закончил школу в Лондоне, а затем прошел стажировку в агентстве по недвижимости. Однако продавать квартиры он не стал, а начал путь киноактера.

Джон Чаллис получил известность благодаря роли дилера поддержанных автомобилей Бойси в самом популярном ситкоме телеканала Би-би-си «Дуракам везет».

Всего же в его карьере было около 50 ролей и образов, в том числе в фильме «Дракула». Режиссеры приметили его яркую внешность и предлагали характерные роли. Он побывал и следователем, и воришкой, и капитаном Крюком в «Питере Пене». Ему удавались пантомимы и комические образы в телевизионных шоу для домохозяек.

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