Умерла исполнительница хитовой песни Lady Marmalade

Американская певица и актриса, исполнительница песни Lady Marmalade – Сара Дэш скончалась 20 сентября. Ей было 76 лет.

Об этом сообщает издание Deadline. При этом причина смерти не называется.

Группа Лабель опубликовала в Твиттере дань уважения своему другу и соавтору, сообщив, что они пели вместе совсем недавно, в минувшие выходные.

«Сара Дэш была невероятно талантливой, красивой и любящей душой, которая благословила мою жизнь и жизни других многими способами. И я всегда могла рассчитывать на ее поддержку! Вот кем была Сара… верным другом и голосом тех, у кого его не было», - написали на странице Лабель.



Впервые она появилась на музыкальной сцене в составе Patti LaBelle & The Bluebelles. Позже Дэш был участницей Labelle, работала певицей, сессионным музыкантом и сайдменом для The Rolling Stones и Кита Ричардса.

Первоначально она присоединилась к The Ordettes, которые позже стали известны как Labelle – в 1959 году.

Группа Labelle достигла популярности в середине семидесятых с песней Lady Marmalade, которая заняла первое место в чарте Billboard Hot 100. Отметим, что песня снова поднялась на вершину хит-парадов, когда была перезаписана Кристиной Агилерой и другими музыкантами.

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