Відома американська актриса Дороті Стіл (Dorothy M. Steel), яка виконала роль старійшини в оскароносному фільмі "Чорна пантера" за мотивами коміксів Marvel, померла.

Її героїню у фільмі полюбили мільйони дітей і дорослих. Про це повідомив телеканал WSBTV, посилаючись на підтвердження від представника артистки.

Дороті Стіл було 95 років. Вона померла в п'ятницю вранці в своєму будинку в Детройті в колі сім'ї. Агент актриси Сінді Батлер розповів, що вона померла в п'ятницю ранком 15 жовтня.

"Спасибі, міс Дороті, за надану мені можливість покататися на цій хвилі разом з вами. Спасибі всім режисерам по кастингу, які найняли міс Дороті. Спасибі всьому світу за те, що любите її здалеку. Мені дзвонили з усього світу, бажаючи взяти інтерв'ю або зробити біографію її життя. Вона була прекрасною людиною та завжди виділялась серед інших" - заявив Батлер.

Стіл народилася в Детройті в 1926 році і не отримала свою першу акторську роль, поки їй не виповнилося 88 років - у фільмі "Чорна пантера".

Після цього були кілька короткометражок, телефільми "Щасливого Різдва, крихітка" і "Різдвяне бажання і поцілунки під омелою", серіали "Овальний кабінет" та "Святі і грішники".

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