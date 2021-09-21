Померла виконавиця хітової пісні Lady Marmalade

Американська співачка і актриса, виконавиця пісні Lady Marmalade-Сара Деш померла 20 вересня. Їй було 76 років.

Про це повідомляє видання Deadline. При цьому причина смерті не називається.

Група Лабель опублікувала в Твіттері данину поваги своєму другові і співавтору, повідомивши, що вони співали разом зовсім недавно, в минулі вихідні.

«Сара Деш була неймовірно талановитою, красивою і люблячою душею, яка благословила моє життя і життя інших багатьма способами. І я завжди могла розраховувати на її підтримку! Ось ким була Сара ... вірним другом і голосом тих, у кого його не було», - написали на сторінці Лабель.



Вперше вона з'явилася на музичній сцені у складі Patti LaBelle & The Bluebelles. Пізніше Деш був учасницею Labelle, працювала співачкою, сесійним музикантом і сайдменом для The Rolling Stones і Кіта Річардса.

Спочатку вона приєдналася до The Ordettes, які пізніше стали відомі як Labelle - в 1959 році.

Група Labelle досягла популярності в середині сімдесятих з піснею Lady Marmalade, яка посіла перше місце в чарті Billboard Hot 100. Відзначимо, що пісня знову піднялася на вершину хіт-парадів, коли була перезаписана Крістіною Агілерою та іншими музикантами.

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