Пішла з життя актриса Джанет Бордон - одне з найкрасивіших облич кіно, яка виділялася серед своїх сучасників.
У Каліфорнії після тривалої і болісної боротьби з раком померла американська актриса Джанет Бордон. Їй було 61 рік.
Про це повідомили GMA News з посиланням на слова дочки і брата Джанет.
Бордон проходила лікування в Стенфордському госпіталі, але в кінцевому підсумку була відпущена додому під нагляд медсестри - щоб тихо відійти в оточенні рідних: хвороба захопила всі внутрішні органи артистки, лікарі виявилися безсилі.
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Перша пухлина була знайдена у Бордон більше тридцяти років тому, і з тих пір жінка перенесла дев'ять серйозних операцій і незліченну кількість процедур.
Брат Джанет, Розел, також підтвердив новину в Facebook: "Наша така любляча сестра Джанет сьогодні пішла, і вона тепер з Господом і з нашими коханими. Від імені нашої сім'ї спасибі за всі ваші молитви".
Джанет Круз Бордон народилася 16 вересня 1955 року на Філіппінах. Кар'єру почала в середині 70 - х:" Зірка", "Загін Ластівка": Команда вбивць", "Незаймані", так далі. З кіно змушена була піти в кінці 80-х.
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