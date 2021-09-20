Англійський актор Джон Чалліс помер на 79 році життя
У вересні з'явилася інформація про те, що актор скасував турне з виступами. Причиною стали проблеми зі здоров'ям - останнім часом Джон Чалліс боровся з онкологічним захворюванням. Рак і став причиною його смерті.
Про це повідомило The Independent з посиланням на родичів актора.
Родичі розповіли про останні години життя Джона Чалліса. За їхніми словами, він заснув і більше не прокинувся.
Орбакайте засвітила, як зараз виглядає 72-річна Пугачова: "У Алли траур?"
Дочка Анджеліни Джолі Захара приголомшила видом в супермаркеті: "Що на ній надіто?"
Скандальна суддя "Співають всі" Приходько заговорила про Андрія Данилка: "Такого немає навіть в Америці"
Орбакайте засвітила, як зараз виглядає 72-річна Пугачова: "У Алли траур?"
Обраниця "Холостяка" Заливако Анна Богдан показала, як змінилася її фігура: кадри з тренування
«Ми з важким серцем приносимо вам такі сумні новини. Наш і ваш дорогий друг, Джон Чалліс, мирно помер уві сні після довгої боротьби з раком», — заявила сім'я актора.
Джон Сперлі Чалліс народився 16 серпня 1942 року в сім'ї державних службовців. Він закінчив школу в Лондоні, а потім пройшов стажування в агентстві з нерухомості. Однак продавати квартири він не став, а почав шлях кіноактора.
Джон Чалліс здобув популярність завдяки ролі дилера підтриманих автомобілів Бойсі в найпопулярнішому ситкомі телеканалу Бі-бі-сі «Дурням щастить».
Всього ж в його кар'єрі було близько 50 ролей і образів, в тому числі у фільмі «Дракула». Режисери примітили його яскраву зовнішність і пропонували характерні ролі. Він побував і слідчим, і злодюжкою, і капітаном Крюком в «Пітері пені». Йому вдавалися пантоміми і комічні образи в телевізійних шоу для домогосподарок.
Нагадаємо, що помер найстаріший югославський, хорватський актор і театральний режисер Міше Мартинович.
Як повідомляла Politeka, зірка легендарного фільму "Сімнадцять миттєвостей весни" помер на 73-му році життя.
Також Politeka писала, що індійський актор-ветеран Анулам Шійям помер у віці 63 років.