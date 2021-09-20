Англійський актор Джон Чалліс помер на 79 році життя

У вересні з'явилася інформація про те, що актор скасував турне з виступами. Причиною стали проблеми зі здоров'ям - останнім часом Джон Чалліс боровся з онкологічним захворюванням. Рак і став причиною його смерті.

Про це повідомило The Independent з посиланням на родичів актора.

Родичі розповіли про останні години життя Джона Чалліса. За їхніми словами, він заснув і більше не прокинувся.

«Ми з важким серцем приносимо вам такі сумні новини. Наш і ваш дорогий друг, Джон Чалліс, мирно помер уві сні після довгої боротьби з раком», — заявила сім'я актора.

Джон Сперлі Чалліс народився 16 серпня 1942 року в сім'ї державних службовців. Він закінчив школу в Лондоні, а потім пройшов стажування в агентстві з нерухомості. Однак продавати квартири він не став, а почав шлях кіноактора.

Джон Чалліс здобув популярність завдяки ролі дилера підтриманих автомобілів Бойсі в найпопулярнішому ситкомі телеканалу Бі-бі-сі «Дурням щастить».

Всього ж в його кар'єрі було близько 50 ролей і образів, в тому числі у фільмі «Дракула». Режисери примітили його яскраву зовнішність і пропонували характерні ролі. Він побував і слідчим, і злодюжкою, і капітаном Крюком в «Пітері пені». Йому вдавалися пантоміми і комічні образи в телевізійних шоу для домогосподарок.

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