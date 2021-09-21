Ще одна талановита людина залишила нас

Племінник артиста повідомив про трагедію, яка трапилася напередодні

Актор і комік Ентоні Джонсон, який отримав популярність за роллю в класичному фільмі "П'ятниця", помер у віці 55 років. У коміка залишилися дружина і троє дітей.

Про це повідомляє TMZ з посиланням на племінника артиста.

За словами родича Джонсона, його дядько був виявлений бездиханним на початку цього місяця в магазині в Лос-Анджелесі і доставлений в лікарню, де медикам залишалося лише констатувати його смерть. Причини якої поки не оголошуються.

Джонсон почав екранну кар'єру в 80-х, далі знявшись в більш ніж сорока фільмах і серіалах.

Першим значущим проектом за участю Ентоні Джонсона став фільм "Домашня вечірка". Пізніше він знявся в таких картинах, як "Смертельна зброя – 3", "Загроза суспільству", а в 1995 році виконав роль Езала в комедії "П'ятниця".

Друзі та колеги висловлюють горе в соціальних мережах: "Сумно прокидатися від новин про його смерть. За природою кумедний чувак, який в той же час був прямо з Комптона", "Його точно запам'ятають", "Це жахливо", "Так сумно. Ми втрачаємо великих. Спочивай з силами".

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