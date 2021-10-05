Ушла из жизни актриса Джанет Бордон - одно из самых красивых лиц кино, которая выделялась среди своих современников.

В Калифорнии после продолжительной и мучительной борьбы с раком умерла американская актриса Джанет Бордон. Ей было 61 год.

Об этом сообщает GMA News со ссылкой на слова дочери и брата Джанет.

Бордон проходила лечение в Стэнфордском госпитале, но в конечном итоге была отпущена домой под присмотр медсестры - чтобы тихо отойти в окружении родных: болезнь захватила все внутренние органы артистки, врачи оказались бессильны.

Первая опухоль была найдена у Бордон более тридцати лет назад, и с тех пор женщина перенесла девять серьезных операций и неисчислимое количество процедур.

Брат Джанет, Розел, также подтвердил новость в Facebook: "Наша такая любящая сестра Джанет сегодня ушла, и она теперь с Господом и с нашими любимыми. От имени нашей семьи: Спасибо за все ваши молитвы".

Джанет Круз Бордон родилась 16 сентября 1955 года на Филиппинах. Карьеру начала в середине 70-х: "Звезда", "Отряд "Ласточка": Команда убийц", "Девственники", так далее. Из кино вынуждена была уйти в конце 80-х.

Напомним, что актер и комик Энтони Джонсон, получивший популярность по роли в классическом фильме "Пятница", скончался в возрасте 55 лет.



Как сообщала Politeka, американская певица и актриса, исполнительница песни Lady Marmalade – Сара Дэш скончалась.

Также Politeka писала, что английский актер Джон Чаллис умер на 79 году жизни.