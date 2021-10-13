Актор, комік і репер Рікарло Фленеган (Ricarlo Flanagan) раптово помер у віці 40 років - він відомий роллю в популярному серіалі "Безсоромні" (Shameless).

За тиждень до смерті актор заявив, що заразився коронавірусом, підкресливши, що "нікому б не побажав такого". Про це повідомило видання Variety з посиланням на представників артиста.

"На жаль, ця пандемія забрала життя надзвичайно талановитого виконавця і навіть більше - хорошої людини. Нам буде дуже не вистачати Рікарло", - сказав представник артиста журналу Variety.

На сайті GoFundMe також був опублікований заклик про збір грошей для того, щоб перевезли тіло Фланагана "додому до сім'ї в Клівленд, штат Огайо". Вони назвали актора люблячим сином, онуком, двоюрідним братом, племінником і другом з багатьма дивовижними талантами. Друзі відзначили, що Рікарло Фленеган приносив сміх в кожну кімнату, в яку входив.

Комедіант почав свою кар'єру в 2007 році в штаті Мічиган. Фленеган знявся у восьмому сезоні американського серіалу "Безсоромні", а також в диснеївському шоу "Приколісти" і серіалі-альманасі "Kімната 104". У його дискографії три студійні реп-альбоми, остання платівка вийшла в 2020-му.

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