Актер, комик и рэпер Рикарло Флэнеган (Ricarlo Flanagan) скоропостижно скончался в возрасте 40 лет - он известен ролью в популярном сериале "Бесстыжие" (Shameless).

За неделю до смерти актер заявил, что заразился коронавирусом, подчеркнув, что "никому бы не пожелал такого". Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителей артиста.

"К сожалению, эта пандемия унесла жизнь чрезвычайно талантливого исполнителя и даже более - хорошего человека. Нам будет очень не хватать Рикарло", - сказал представитель артиста журналу Variety.

На сайте GoFundMe также был опубликован призыв о сборе денег для того, чтобы перевезли тело Фланагана "домой к семье в Кливленд, штат Огайо". Они назвали актера любящим сыном, внуком, двоюродным братом, племянником и другом со многими удивительными талантами. Друзья отметили, что Рикарло Флэнеган приносил смех в каждую комнату, в которую входил.

Комедиант начал свою карьеру в 2007 году в штате Мичиган. Флэнеган снялся в восьмом сезоне американского сериала "Бесстыжие", а также в диснеевском шоу "Приколисты" и сериале-альманахе "Комната 104". В его дискографии три студийных рэп-альбома, последняя пластинка вышла в 2020-м.

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