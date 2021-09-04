Блогери зуміли потрапити в цех знаменитого "Харківського тракторного заводу", в якому розміщується військова техніка.

Про це повідомляє "мілітарний".

Відомо, що блогери змогли побувати на військових об'єктах, хоча вони знаходяться під суворою охороною. Сторонні оглянули артилерійську самохідну установку моделі 2С1 Гвоздика. Після цього блогери станцювали на ній танець.

Відзначимо, що в цехах Харківського тракторного заводу з шістдесятих років минулого століття виробляють легко багатоцільові броньовані транспортери-тягачі моделі МТ-ЛБ. Крім цього, з конвеєра зазначеного підприємства сходять машини, створені на основі згаданої вище техніки. Серед них окремо варто відзначити САУ 2С1"Гвоздика".

Слід сказати, що 2С1» Гвоздика " - це самохідна гаубиця з калібром 122 міліметри. Ця зброя стала першою в світі серійної гусеничної плаваючою САУ. Розробили цю зброю саме на Харківському заводі. "Гвоздика" - це зброя, яка була створена для знищення і придушення живої сили, також вона підходить для атаки на мінометні і артилерійські батареї, руйнування польових загороджень і дзотів. Розробка цієї зброї почалася після закінчення Другої світової війни. Спочатку новою системою вирішили озброїти артилерійські дивізіони мотострілецьких полків для заміни гаубиць М-30 і Д-30.

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