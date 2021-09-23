У Львівській області житель Самбора, що страждає на шизофренію, задушив свою матір.
Про це повідомляють «Факти».
За даними джерела, правоохоронці провели спецоперацію, в результаті якої знайшли тіло жінки в її власному будинку. Сусіди жінки виявилися першими людьми, які помітили, що вона зникла. Правоохоронці встановили, що тіло загиблої жінки протягом двох тижнів знаходилося в квартирі. Сусідка Галина приносила продукти цій родині. Вона першою звернула увагу на пропажу господині. Син заборонив жінці відвідувати квартиру.
Сусідка звернулася до правоохоронців. Чоловік замкнувся в квартирі і не впустив поліцейських. Правоохоронці тричі намагалися проникнути всередину. Завдяки сусідці, поліцейським вдалося зайти і затримати чоловіка. У чоловіка правоохоронці знайшли безліч езотеричних книг. Сусіди зазначили, що саме вони стали причиною психічного розладу чоловіка. Він заявив, що розробив власну релігію. Матір він бив і примушував до голодування.
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Слідчі встановили, що мати протягом двадцяти років приховувала, що її син хворий і відмовлялася його лікувати. Підозрюваний зізнався, що не хотів ховати матір. Його хочуть піддати примусовому лікуванню. Зараз чоловік в ізоляторі.
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