Актора Брюса Вілліса вигнали з магазину
Подробиці інциденту розповів очевидець виданню Page Six.
Все сталося в одному з супермаркетів Лос-Анджелеса.
Голлівудського актора попросили покинути приміщення після того, як він відмовився надіти маску.
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Як стверджує очевидець, люди в магазині були засмучені тим, що 65 - річний Вілліс був без засобу захисту - попри те, що на шиї у нього була зав'язана хустка, який він міг легко натягнути на обличчя.
У підсумку Вілліс покинув супермаркет, не зробивши жодної покупки.
На запит журналістів якось прокоментувати те, що трапилося представник актора не відповів.
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