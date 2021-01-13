Актора Брюса Вілліса вигнали з магазину

Подробиці інциденту розповів очевидець виданню Page Six.

Все сталося в одному з супермаркетів Лос-Анджелеса.

Голлівудського актора попросили покинути приміщення після того, як він відмовився надіти маску.

Як стверджує очевидець, люди в магазині були засмучені тим, що 65 - річний Вілліс був без засобу захисту - попри те, що на шиї у нього була зав'язана хустка, який він міг легко натягнути на обличчя.

У підсумку Вілліс покинув супермаркет, не зробивши жодної покупки.



На запит журналістів якось прокоментувати те, що трапилося представник актора не відповів.

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