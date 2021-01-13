Актера Брюса Уиллиса выгнали из магазина

Подробности инцидента рассказал очевидец изданию Page Six.

Все произошло в одном из супермаркетов Лос-Анджелесса.

Голливудского актера попросили покинуть помещение после того, как он отказался надеть маску.

Как утверждает очевидец, люди в магазине были расстроены тем, что 65-летний Уиллис был без средства защиты - несмотря на то, что на шее у него был повязан платок, который он мог легко натянуть на лицо.

В итоге Уиллис покинул супермаркет, не сделав ни одной покупки.



На запрос журналистов как-то прокомментировать случившееся представитель актера не ответил.

Напомним, в Лос-Анжелесе действует жесткий карантин. Мэр города порекомендовал жителям сидеть дома и без крайней необходимости не выходить на улицу.

Стоит отметить, что за время пандемии в Лос-Анджелесе за все время пандемии подтвердили более 945 тысяч случаев заражения вирусом. По состоянию на 13 января в городе от болезни скончались 12 674 человека.





Напомним, украинцы не могут купить важные товары, в Минздраве озвучили правила локдауна.

Как сообщала Politeka, полный локдаун с 8 января, в Минздраве раскрыли важный нюанс о запретах.

Также Politeka писала, что суровый локдаун вступил в силу в Киеве: людей не подпускают к нужным товарам, красноречивые кадры.