Актера Брюса Уиллиса выгнали из магазина
Подробности инцидента рассказал очевидец изданию Page Six.
Все произошло в одном из супермаркетов Лос-Анджелесса.
Голливудского актера попросили покинуть помещение после того, как он отказался надеть маску.
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Как утверждает очевидец, люди в магазине были расстроены тем, что 65-летний Уиллис был без средства защиты - несмотря на то, что на шее у него был повязан платок, который он мог легко натянуть на лицо.
В итоге Уиллис покинул супермаркет, не сделав ни одной покупки.
На запрос журналистов как-то прокомментировать случившееся представитель актера не ответил.
Напомним, в Лос-Анжелесе действует жесткий карантин. Мэр города порекомендовал жителям сидеть дома и без крайней необходимости не выходить на улицу.
Стоит отметить, что за время пандемии в Лос-Анджелесе за все время пандемии подтвердили более 945 тысяч случаев заражения вирусом. По состоянию на 13 января в городе от болезни скончались 12 674 человека.
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Как сообщала Politeka, полный локдаун с 8 января, в Минздраве раскрыли важный нюанс о запретах.
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