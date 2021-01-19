Дистанційне навчання показало, наскільки школи і діти не готові до такої форми навчання

Інтернет зв'язок на дистаційному навчанні - це взагалі хвора тема в тому числі і для вчителів. Часто уроки масово скасовуються через те, що у вчителя немає можливості підключитися до Інтернету, пише Обозреватель.

А там, де є зв'язок, турботу про навчання часто переклали на плечі батьків.

"У мене дитина в 1-му класі. Нам просто всі завдання скидають в клас, і ми повинні разом з дітьми їх робити. Я сама працюю на удальонці з дому. Півдня проводжу з дитиною, пояснюю замість вчителя. Потім потрібно свою роботу встигнути зробити. У мене просто немає сил", - скаржиться Людмила з Києва, відзначаючи, що до кінця дня падає без сил.

А вчитель історії зі школи села Порепи Рівненської області Микола Петрук каже, що через дистанційне навчання діти втрачають якість освіти. І всьому виною - технічні проблеми.

"У нас в селі навіть інтернет поганий, він постійно зникає. Ми, вчителі, в Zoom на нараду не можемо зайти. Що там говорити про навчання. У нас тільки в кабінеті інформатики є інтернет. По школі ніякого Wi-Fi немає. Всі намагаються якось вийти з дому, але це марно. У дітей теж немає зв'язку, а у деяких – і сучасних телефонів для такого навчання. Нам ніхто не допомагає, нічого не купують, школу не оснащують, тому виходу немає", – говорить Петрук.

Нагадаємо, школярів молодших класів збираються повернути за парти, заява Кличка.

Як повідомляла Politeka, скасування дистанційного навчання в Одесі, в міськраді сповістили батьків.

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