Дистанционное обучение показало, насколько школы и дети не готовы к такой форме обучения

Интернет связь на дистационном обучении – это вообще больная тема в том числе и для учителей. Часто уроки массово отменяются из-за того, что у учителя нет возможности подключиться к интернету, пишет Обозреватель.

А там, где есть связь, заботу об обучении зачастую переложили на плечи родителей.

"У меня ребенок в 1-м классе. Нам просто все задания сбрасывают в классрум, и мы должны вместе с детьми их делать. Я сама работаю на удаленке из дома. Полдня провожу с ребенком, объясняю вместо учителя. Потом нужно свою работу успеть сделать. У меня просто нет сил", – жалуется Людмила из Киева, отмечая, что до конца дня падает без сил.

А учитель истории из школы села Порепы Ривненской области Николай Петрук говорит, что из-за дистанционного обучения дети теряют качество образования. И всему виной – технические проблемы.

"У нас в селе даже интернет плохой, он постоянно исчезает. Мы, учителя, в Zoom на совещание не можем зайти. Что там говорить об обучении. У нас только в кабинете информатики есть интернет. По школе никакого Wi-Fi нет. Все пытаются как-то выйти из дома, но это бесполезно. У детей тоже нет связи, а у некоторых – и современных телефонов для такой учебы. Нам никто не помогает, ничего не покупают, школу не оснащают, поэтому выхода нет", – говорит Петрук.

Напомним, школьников младших классов собираются вернуть за парты, заявление Кличко.

Как сообщала Politeka, отмена дистанционного обучения в Одессе, в горсовете оповестили родителей.

Также Politeka писала, что в Харькове начали переводить школьников на дистанционку, срочное заявление.