Перекинувся КрАЗ, який перевозив 29 військовослужбовців-контрактників ЗСУ

ДТП сталася на Яворівському полігоні у Львівській області. В результаті аварії п'ятьох постраждалих госпіталізували. Про це повідомляє ТСН.

За попередніми даними, вантажівка поступалася місцем попутному автомобілю і зачепила колесом узбіччя.

Через слизьку дорогу водій не впорався з керуванням, злетів у кювет і врізався в дерево. Удар був такої сили, що кабіну абсолютно понівечило, а пасажирів з кузова просто розкидало.

У п'яти найбільш постраждалих - численні переломи. Медики кажуть, що стан бійців середньої тяжкості, їх готують до операцій.

Нагадаємо, що серед основних причин аварій-порушення правил проїзду перехресть, недотримання правил безпечної дистанції, порушення правил маневрування, перевищення допустимої швидкості руху, керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння.

Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.

Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.



Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.