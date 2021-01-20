Перекинувся КрАЗ, який перевозив 29 військовослужбовців-контрактників ЗСУ
ДТП сталася на Яворівському полігоні у Львівській області. В результаті аварії п'ятьох постраждалих госпіталізували. Про це повідомляє ТСН.
За попередніми даними, вантажівка поступалася місцем попутному автомобілю і зачепила колесом узбіччя.
Через слизьку дорогу водій не впорався з керуванням, злетів у кювет і врізався в дерево. Удар був такої сили, що кабіну абсолютно понівечило, а пасажирів з кузова просто розкидало.
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У п'яти найбільш постраждалих - численні переломи. Медики кажуть, що стан бійців середньої тяжкості, їх готують до операцій.
Нагадаємо, що серед основних причин аварій-порушення правил проїзду перехресть, недотримання правил безпечної дистанції, порушення правил маневрування, перевищення допустимої швидкості руху, керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння.
Також раніше повідомлялося, що під Києвом водій скоїв смертельний наїзд на пішоходів. Так, на Житомирській трасі під Києвом водій позашляховика на слизькій дорозі не встиг вчасно загальмувати і на смерть збив двох людей.
Уточнюється, що позашляховик "Порш" збив двох людей на смерть. Траса в снігу, гальмівний шлях у позашляховика дуже довгий. Починається до пішохідного переходу. Люди йшли по пішохідному.
Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.