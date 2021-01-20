Перевернулся КрАЗ, который перевозил 29 военнослужащих-контрактников ВСУ

ДТП произошло на Яворовском полигоне во Львовской области. В результате аварии пятерых пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает ТСН.

По предварительным данным, грузовик уступал место попутному автомобилю и зацепил колесом обочину.

Из-за скользкой дороги водитель не справился с управлением, слетел в кювет и врезался в дерево. Удар был такой силы, что кабину совершенно изувечило, а пассажиров из кузова просто разбросало.

У пяти наиболее пострадавших — многочисленные переломы. Медики говорят, что состояние бойцов средней тяжести, их готовят к операциям.

Напомним, что среди основных причин аварий - нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение правил безопасной дистанции, нарушение правил маневрирования, превышение допустимой скорости движения, управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.

Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.



Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.