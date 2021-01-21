У Запоріжжі помер депутат
Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Запорізької районної ради.
"З сумом і скорботою Запорізька районна рада сприйняла звістку про те, що пішов з життя депутат Запорізької районної ради Запорізької області VIII скликання, голова фракції «Опозиційна платформа – за життя» Гавриков Олексій Олексійович. Він був щирою людиною, життєлюбом, професіоналом своєї справи", - йдеться в повідомленні.
Олексій Гавриков вже обирався депутатом міської ради Запоріжжя 6-го скликання. З 2014 по 2016 рік-керував Запорізьким комунальним підприємством "підстава". У 2020 році Олексій Гавриков став депутатом Запорізької районної ради 8-го скликання.
"Депутатський корпус Запорізької районної ради висловлює щирі співчуття родині та близьким з приводу такої втрати. Втрата близької людини-це величезне особисте горе, яке ми поділяємо разом з Вами. Прийміть наші співчуття і слова щирої підтримки", - сказано в повідомленні.
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