В Запорожье умер депутат
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Запорожского районного совета.
"С грустью и скорбью Запорожский районный совет воспринял известие о том, что ушел из жизни депутат Запорожского районного совета Запорожской области VIII созыва, председатель фракции «Оппозиционная платформа – За життя» Гавриков Алексей Алексеевич. Он был искренним человеком, жизнелюбом, профессионалом своего дела", - говорится в сообщении.
Алексей Гавриков уже избирался депутатом городского совета Запорожья 6-го созыва. С 2014 по 2016 год - руководил запорожским коммунальным предприятием "Основание". В 2020 году Алексей Гавриков стал депутатом Запорожского районного совета 8-го созыва.
"Депутатский корпус Запорожского районного совета выражает искренние соболезнования семье и близким по поводу такой потери. Потеря близкого человека – это огромное личное горе, которое мы разделяем вместе с Вами. Примите наши соболезнования и слова искренней поддержки", - сказано в сообщении.
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