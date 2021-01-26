У місті Карчев Отвоцького повіту, поруч з Варшавою українцю довелося пережити неприємну пригоду
Зокрема, громадянина України вигнали з орендованої квартири на вулицю після того, як він інфікувався коронавірусом. Йому довелося звернутися в поліцію, щоб знову потрапити в квартиру, повідомили в "Польському радіо".
Чоловік потрапив до лікарні внаслідок нещасного випадку на роботі. Медики зробили йому тест на коронавірус, так як такі правила зараз у багатьох лікарнях і несподівано тест виявився позитивним.
Власник квартири, яку орендував українець, коли дізнався про хворобу, зажадав зібрати речі і виставив його на вулицю. Йому пообіцяли інше житло і навіть повідомили, що за ним приїде транспорт. Однак ні транспорту, ні іншої квартири не виявилося, його просто надурили.
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Назад українця не пустили його сусіди по квартирі. Як вони пояснили - не хотіли проходити з ним період самоізоляції. Заробітчанин змушений був звернутися до патрульного поліцейського і пояснити ситуацію. Після втручання співробітників правоохоронних органів, чоловіка пустили в квартиру.
Також раніше повідомлялося, що Польща планує спростити іноземцям процедуру отримання офіційного дозволу на роботу. Заробітчанам за новими правилами не потрібно буде мати місце проживання і стабільне джерело доходу, крім того українці зможуть легше влаштуватися на стратегічні підприємства.
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