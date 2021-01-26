В городе Карчев Отвоцкого уезда, рядом с Варшавой украинцу пришлось пережить неприятное приключение

В частности, гражданина Украины выгнали из арендованной квартиры на улицу после того, как он инфицировался коронавирусом. Ему пришлось обратиться в полицию, чтобы снова попасть в квартиру, сообщили в "Польском радио".

Мужчина попал в больницу в результате несчастного случая на работе. Медики сделали ему тест на коронавирус, так как такие правила сейчас во многих больницах и неожиданно тест оказался положительным.

Владелец квартиры, которую арендовал украинец, когда узнал о болезни, потребовал собрать вещи и выставил его на улицу. Ему пообещали другое жилье и даже сообщили, что за ним приедет транспорт. Однако ни транспорта, ни другой квартиры не оказалось, его просто обманули.

Назад украинца не пустили его соседи по квартире. Как они объяснили – не хотели проходить с ним период самоизоляции. Заробитчанин вынужден был обратиться к патрульному полицейскому и объяснить ситуацию. После вмешательства сотрудников правоохранительных органов, мужчину пустили в квартиру.

Также ранее сообщалось, что Польша планирует упростить иностранцам процедуру получения официального разрешения на работу. Заробитчанам по новым правилам не нужно будет иметь место жительства и стабильный источник дохода, кроме того украинцы смогут легче устроиться на стратегические предприятия.

Напомним, украинская заробитчанка уехала в Польшу и впала в кому, родные просят о помощи.

Ранее Politeka писала, что Польша отменила ограничения для украинцев: что ждет заробитчан.

Также Politeka сообщала, что дом с украинцами в Польше превратили в пепел: "подожгли", кадры и подробности атаки.