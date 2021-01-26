Озвучено найстрашніший з трьох сценаріїв розвитку пандемії
Пандемія коронавірусу може розвиватися за трьома основними сценаріями і найстрашніший з них - зростання смертності.
Про це розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".При цьому найбільш вірогідним лікар назвала інший варіант розвитку подій.
На її думку, приблизно через два роки після виникнення захворювання воно стане сезонним і сконцентрується на групах ризику – літніх людях.
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"Одна з неприємних подій - вірус виник від тварин, від кажанів і панголінів. Але зараз він передається від людини до людини. Якщо він почне передаватися від людини до тварини, як з нірками сталося, і навпаки, це вже буде зовсім інша історія. І ми вже не зможемо з ним практично впоратися. Всі зоонози викликають дуже важкі форми захворювання. Пам'ятаєте пташиний грип? Як поголів'я птахів знищували? Як норок? Тому що це дуже великий ризик", – підкреслила вона.
Нагадаємо, що в Україні за добу зафіксували 2779 нових інфікувань коронавірусом, тож на ранок 26 січня загальна кількість випадків сягнула 1 197 107. Лідером за щоденним приростом хворих стала столиця, а на Чернігівщині зафіксували тільки п'ять інфікувань.
COVID-19 призвів до смерті 133 громадян (всього померли вже 22 057), водночас одразу 12 538 осіб змогли подолати хворобу (загалом вилікувалися 965 835).
Нагадаємо, коронавірус в Україні почне змінюватися, лікар попередила українців.
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