Важко уявити, що таке може бути

Озвучено найстрашніший з трьох сценаріїв розвитку пандемії

Пандемія коронавірусу може розвиватися за трьома основними сценаріями і найстрашніший з них - зростання смертності.

Про це розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".При цьому найбільш вірогідним лікар назвала інший варіант розвитку подій.

На її думку, приблизно через два роки після виникнення захворювання воно стане сезонним і сконцентрується на групах ризику – літніх людях.

"Одна з неприємних подій - вірус виник від тварин, від кажанів і панголінів. Але зараз він передається від людини до людини. Якщо він почне передаватися від людини до тварини, як з нірками сталося, і навпаки, це вже буде зовсім інша історія. І ми вже не зможемо з ним практично впоратися. Всі зоонози викликають дуже важкі форми захворювання. Пам'ятаєте пташиний грип? Як поголів'я птахів знищували? Як норок? Тому що це дуже великий ризик", – підкреслила вона.

Нагадаємо, що в Україні за добу зафіксували 2779 нових інфікувань коронавірусом, тож на ранок 26 січня загальна кількість випадків сягнула 1 197 107. Лідером за щоденним приростом хворих стала столиця, а на Чернігівщині зафіксували тільки п'ять інфікувань.

COVID-19 призвів до смерті 133 громадян (всього померли вже 22 057), водночас одразу 12 538 осіб змогли подолати хворобу (загалом вилікувалися 965 835).

Нагадаємо, коронавірус в Україні почне змінюватися, лікар попередила українців.

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