Озвучен самый страшный из трех сценариев развития пандемии
Пандемия коронавируса может развиваться по трем основным сценариям и самый страшный из них - рост смертности.
Об этом рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24". При этом наиболее вероятным врач назвала другой вариант развития событий.
По ее мнению, примерно через два года после возникновения заболевания оно станет сезонным и сконцентрируется на группах риска – пожилых людях.
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"Одно из неприятных событий – вирус возник от животных, от летучих мышей и панголинов. Но сейчас он передается от человека к человеку. Если он начнет передаваться от человека к животному, как с норками случилось, и наоборот, это уже будет совсем другая история. И мы уже не сможем с ним практически справиться. Все зоонозы вызывают очень тяжелые формы заболевания. Помните птичий грипп? Как поголовье птиц уничтожали? Как норок? Потому что это очень большой риск", – подчеркнула она.
Напомним, что в Украине за сутки зафиксировали 2779 новых заражений коронавирусом, поэтому на утро 26 января общее количество случаев достигло 1 197 107. Лидером по ежедневному приросту больных стала столица, а на Черниговщине зафиксировали только пять инфицирований.
COVID-19 привел к смерти 133 граждан (всего умерли уже 22 057), при этом сразу 12 538 человек смогли преодолеть болезнь (в общем вылечились 965 835).
Напомним, вирус в Украине начнет меняться, врач предупредила украинцев.
Как сообщала Politeka, китайский вирус сдается, но помог не локдаун: врач назвал основную причину снижения заболеваемости.
Также Politeka писала, что в Украине фиксируют спад эпидемии: врач сделала прогноз по отступлению вируса.