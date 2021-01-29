Українець, якого поховали рік тому, виявився живий
Як передає Politeka.net, про випадок на Полтавщині розповіли у сюжеті "Суспільного" (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Костянтин Джеджера з села Полтавської області виявився "похованим" при житті. Про свою "смерть" чоловік дізнався коли його зупинила поліція за порушення ПДР.
Поліцейські повідомили чоловікові, що перша міська лікарня в листопаді 2019 видала свідоцтво про смерть від пневмонії.
"Ось моя плита, під якою мене поховали", - розповів чоловік, очищаючи могильну плиту від снігу.
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Пізніше з'ясувалося, що на цьому місці похований його брат.
Лікарі розповіли, що коли хворого доставили в лікарню, він назвав дані свого Костянтина, а на ранок помер. У документах слідчі вказали саме їх, не встановили справжню особу померлого.
Річ у тому, що покійний брат Костянтина перебував у розшуку у кримінальній справі, і не захотів лікарям називати свої дані.
Слідчі просять провести перевірку і притягнути винних до відповідальності. Чоловікові ж доведеться скасовувати запис про свою смерть через суд.
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